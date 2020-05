NBA, I Lakers riapriranno il proprio centro di allenamento

I Los Angeles Lakers riapriranno il loro centro di allenamento sabato, nonostante il recente ordine di permanenza nelle proprie abitazioni che è stato esteso per i prossimi tre mesi nella contea di Los Angeles. Secondo Shams Charania di The Athletic, la struttura verrà riaperta, ovviamente prendendo tutte le misure del caso. I giocatori, così, torneranno ad allenarsi dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalle autorità governative.

The Lakers will reopen their practice facility on Saturday, reports our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/tRBcQTsqhE

— Stadium (@Stadium) May 15, 2020