NBA, Kendrick Perkins ritiene che LeBron James sia il vero “The G.O.A.T.”

Da sempre si discute su chi merita l’onore di essere definito the G.OA.T. all’interno della NBA. I tre giocatori più discussi sono Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James, anche se e ormai si tende a paragonare la leggenda dei Chicago Bulls con l’attuale stella dei Los Angeles Lakers.

Le persone che credono che Michael Jordan sia il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, evidenziano i sei anelli vinti nelle sei volte totali in cui è arrivato alle NBA Finals. Come se non bastasse, in tutte le apparizioni vinse il premio di MVP. Il fatto di essere stato imbattuto nelle fasi finali dei Playoffs, dunque, viene considerato come un grande vantaggio rispetto gli altri giocatori.

C’è però un veterano che, recentemente, ha preso le parti di LeBron James, mostrando a tutti dati statistici a favore della tesi che sia proprio il nativo di Akron ad essere il migliore di tutti i tempi. Kendrick Perkins, infatti, ha pubblicato su twitter un confronto delle statistiche di Michael Jordan nelle sue ultime tre vittorie nelle Finali NBA con le statistiche di LeBron James nelle sue ultime tre sconfitte.

Numbers like this is what makes this Bron/MJ thing up for debate. It’s not open and shut like people try it make it. When you look at numbers like this, it makes the ring talk clearly more about TEAM than individuals!

Bron is my GOAT and I’m standing on it, carry on! pic.twitter.com/QgDEdkOr46

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) May 14, 2020