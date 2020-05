NBA, Mark Cuban risponde a Shaquille O’Neal e Charles Barkley

Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, ha risposto alle parole di Shaquille O’Neal e Charles Barkley. I due opinionisti hanno sostenuto la necessità di cancellare questa stagione. Secondo Barkley, giocare ora sarebbe troppo pericoloso. Ecco le sue parole a ESPN:

“E’ troppo pericoloso, non c’è sicurezza, non ho idea di come si possa riprendere in sicurezza. Non si possono mettere i lavoratori degli hotel in una bolla. Per esempio i lavoratori del servizio in camera, non puoi metterli in una bolla. E non credo i giocatori vogliano stare chiusi in hotel per due mesi di fila. Non si può lasciare l’hotel per andare a mangiare qualcosa, devi essere sempre preoccupato per il virus. Dovrebbero cancellare la stagione.”