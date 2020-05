NBA, ex compagno di Scottie Pippen: “A Houston è stato fallimentare”

I primi due episodi di “The Last Dance” hanno puntato i riflettori sulla situazione contrattuale di Scottie Pippen. È emerso come Pippen fosse uno dei giocatori più sottopagati della NBA. Dopo aver vinto sei titoli ai Chicago Bulls, l’ala si è accasata agli Houston Rockets. Con i texani firmò un contratto molto remunerativo, dal totale di 67 milioni di dollari.

L’ex compagno Matt Bullard, ha rivelato a SportsTalk 970, come Pippen non fosse più lo stesso giocatore dopo aver lasciato Chicago. Inoltre ha dichiarato che non dava grande importanza alla squadra:

“Quando Pippen lasciò i Bulls, non realizzai che stava uscendo da un periodo di sette anni in cui era sottopagato. Non sapevo che, quando arrivò da noi, gli bruciasse essere stato sottopagato. Ma mi ricordo, e il resto di noi pure, che quando arrivò a Houston non si integrò mai veramente dentro l’organizzazione Rockets. Non ha mai fatto uno sforzo per diventare parte degli Houston Rockets. Iniziò a pensare cose del tipo “Hey, sono Michael Jordan”. Non fraintendetemi, non proprio Jordan, ma cose come “Hey, sono Scottie Pippen”. Il resto di noi poteva percepirlo. Questo tipo di cose mi è rimasto dentro. Se penso a tutti i miei vecchi compagni, Scottie Pippen sicuramente non è il mio preferito. Perché quando giocai con lui, non provò a integrarsi con noi. Stava solo provando a essere “The man”, e non funzionò.”