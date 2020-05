Nonostante le incertezze sul futuro della stagione NBA, molti giocatori vogliono tornare a giocare il prima possibile. Ci pensa Jaylen Brown, giocatore dei Boston Celtics, a fare da portavoce di tutti gli atleti desiderosi di tornare a calcare il parquet.

Brown, che ricopre anche la carica di vice-presidente dell’Associazione giocatori (NBPA), ha parlato ai microfoni della CNN, esponendo il suo punto di vista sulla ripresa della stagione.

Jaylen Brown appears on CNN to talk restarting the 2019-20 NBA season https://t.co/OY3mOvkJpS via @thecelticswire — The Celtics Wire (@TheCelticsWire) May 14, 2020

L’ala dei Celtics ha riportato il suo pensiero in merito al tornare a giocare, condiviso da molti dei suoi colleghi:

“Molti ragazzi vogliono giocare, tra cui i giocatori più influenti che sono stati ascoltati e questo è molto importante per noi. Tutti vogliamo continuare la stagione, ma soprattutto vogliamo assicurarci che sia sicuro. Tutto si sta muovendo nella direzione giusta, ma non vogliamo tornare troppo presto: non vogliamo giocare sulla salute di altre persone. Si tornerà solo quando sarà sicuro farlo”

Terminare questa stagione è importante non solo per il presente, ma anche per il futuro. Secondo Jaylen Brown, infatti, i Playoffs sono la leva su cui fare forza per ripartire anche dal punto di vista economico:

“I Playoffs sono una delle maggiori fonti di reddito della lega, per questo è importante ripartire, sia per la stagione in corso che per la prossima. Gli introiti derivati dai Playoffs sarebbero un toccasana per le finanze della lega“

Jaylen Brown è pronto a tornare a giocare e vivere l’avventura dei Playoffs con i suoi Boston Celtics. Resta solo da capire quando sarà possibile farlo.

