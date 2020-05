NBA, Dwyane Wade rivela di essersi emozionato negli episodi 7 e 8 di “The Last Dance”

Gli episodi 7 e 8 della seguitissima serie The Last Dance hanno lasciato tutti senza parole. Forti emozioni, importanti retroscena e sconosciute realtà hanno caratterizzato le due puntate che hanno addirittura commosso i fan più legati alla serie.

Molti giocatori NBA hanno condiviso le proprie impressioni su Twitter in tempo reale, altri invece hanno preferito prendersi del tempo.

È il caso, per esempio, di Dwyane Wade, che si è fortemente emozionato a vedere Michael Jordan piangere dopo aver vinto il primo trofeo senza il padre accanto.

I had literal tears in my eyes watching #TheLastDance last night. When MJ and the Bulls won that championship in 96. Man oh man the pain of his father not being right by his side was real pain.

— DWade (@DwyaneWade) May 12, 2020