NBA, Shawn Marion: “Non sono nella Hall of Fame per ragioni politiche”

Essere inseriti nella Hall of Fame, per un giocatore ritiratosi dal professionismo, corrisponde alla consacrazione definitiva, a simboleggiare un inscalfibile segno lasciato nella storia del gioco. Tante grandi leggende, pur non avendo vinto un titolo, possono fregiarsi di questo onore.

Tanti altri giocatori invece, pur avendo vinto un titolo con un ruolo importante, non possono dire lo stesso. È il caso di Shawn Marion: l’ex Dallas e Phoenix, tra le altre, non riesce proprio ad accettare la sua non-chiamata nella Hall of Fame. Il campione NBA nel 2011 con i Mavericks è uno dei giocatori più iconici degli anni 2000 della lega, prima con i Suns di D’Antoni e poi, appunto, campione a Dallas dopo aver battuto gli Heat di LeBron e Wade.

Marion ha accusato dei giochi di potere dietro la sua esclusione:

“Penso di aver lasciato un’eredità a questo gioco, ed è ben chiara. Chi è che decide (chi inserire nella HoF, ndr)? Chi prende le decisioni? Su cosa si basa? Guardando i miei numeri, secondo me, dovrei essere assolutamente dentro. Non è così?” “Cosa potrei fare? Non è una cosa che posso decidere io. Sono sicuro che ci siano delle ragioni politiche dietro. C’è tanto altro dietro ciò. Certe cose però si guadagnano (sul campo, ndr), e io l’ho fatto”

The Matrix potrà ancora non essere stato inserito nella Hall of Fame, ma siamo sicuri che quell’incredibile titolo vinto con Dallas nel 2011 potrà consolarlo ampiamente.

