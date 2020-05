The Last Dance, le reazioni dei giocatori alle puntate 5 e 6

Come da pronostico, le puntate 5 e 6 dell’acclamata serie tv The Last Dance non hanno deluso le aspettative dei fan.

Tra questi vi sono giocatori, tifosi della NBA , e anche appassionati di pallacanestro (e di sport in generale), che stanno seguendo con costanza e passione la storia di Michael Jordan e i Chicago Bulls.

Grande successo della quinta puntata grazie anche al tributo dedicato a Kobe Bryant, di cui si sente fortemente la mancanza dopo il disastroso incidente in elicottero. Ed è proprio dalla stella giallo viola che cominciano le puntate di questo lunedì, proseguendo poi verso l’All-Star Game del 1998, il Dream Team di Barcellona e la storica partnership tra MJ e Nike. Questi dunque alcuni dei temi affrontati, con ricche testimonianze da parte di MJ e altre Star e tecnici della lega.

Come una sorta di abitudine oramai, i giocatori della NBA hanno condiviso su twitter personali commenti a caldo subito dopo aver visto i due episodi.

Trae Young, per esempio, ha ricordato Bryant come suo punto di riferimento:

KOBE WAS MY MJ🙏🏽😢 — Trae Young (@TheTraeYoung) May 4, 2020

O Kevin Love che si diverte ascoltando i commenti dentro lo spogliatoio dell’Est Team, fa un certo effetto sentirli 33,643 punti dopo…

Haha that commentary on Kobe was priceless!!! 33,643 points later… — Kevin Love (@kevinlove) May 4, 2020

Anche Quinn Cook mostra un po’ di nostalgia:

😥😥😥😥 that intro just tore me apart man. Man I wish Kobe was here to see this man. Thank you for sharing that beautiful and special footage Mike! We miss you Bean❤️🙏🏽! #TheLastDance — Quinn Cook (@QCook323) May 4, 2020

E infine una dedica da parte dei Chicago Bulls non poteva mancare:

We all miss you Kobe 💜💛 pic.twitter.com/7K2IRjExxh — Chicago Bulls (@chicagobulls) May 4, 2020

Commenti anche da alcuni veterani che elogiano MJ e i grandi traguardi con la maglia dei Bulls:

MJ played like he was from the year 3000. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 4, 2020

MJ heart don’t pump Blood like a normal person…that MF got Hot Sauce running through this veins!!! He’s a damn SAVAGE on and off the court. — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) May 4, 2020

E infine i complimenti al Dream Team delle Olimpiadi del 1992 a Barcellona, punto di riferimento per i giocatori di pallacanestro e squadra ammirata da parecchi tifosi anche fuori dagli States:

The #DreamTeam inspired and shaped international basketball during the #Barcelona ‘92 #Olympics. I was one of those kids inspired by that team. Thank you 🙏🏼 🏀 #TheLastDance pic.twitter.com/17xgTLh1AR — Pau Gasol (@paugasol) May 4, 2020

Sports will be appreciated at a all time high after this & played at a even higher level! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) May 4, 2020

