NBA, Metta World-Peace: “Il miglior tiratore di sempre? Reggie Miller vale Curry”

In queste settimane senza basket, molti giocatori del presente e del passato si sono intrattenuti con i propri tifosi, in numerose dirette sui social. Non fa eccezione Metta World-Peace.

Durante la lettura dei commenti, in una recente diretta instagram, l’ex Ron Artest è stato colpito da una domanda, fatta dal profilo del sito web ClutchPoints, che chiedeva al campione NBA chi fosse il miglior tiratore tra Reggie Miller e Stephen Curry. Secondo molti, la star dei Golden State Warriors è il tiratore più forte di tutti i tempi ma World-Peace non dimentica l’ex compagno Miller:

“Chi è miglior tiratore di sempre? Curry è eccezionale, un’assoluta superstar ma credo che Reggie Miller sia stato eccezionale almeno quanto lui. Non ci sono dubbi. Immaginatevi se Reggie giocasse nell’NBA di oggi, con i difensori che non possono difendere aggressivi come prima…sarebbe impossibile marcarlo”

Miller, che ha chiuso la sua carriera NBA, lunga 18 stagioni con 2.560 triple segnate, è stato per anni al comando della classifica all-time di tiri da tre realizzati. Dopo aver perso il primato ai danni di Ray Allen, Killer Miller deve guardarsi dall’arrivo proprio di Curry. Alla stella dei Warriors infatti, mancano solo 66 triple per superare la leggenda degli Indiana Pacers e 479 per diventare il recordman ogni epoca.

