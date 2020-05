Jerry West: “Finale Lakers-Clippers? Sarebbe incredibile per la NBA”

Jerry West è tornato a parlare della NBA che verrà. In attesa di capire quali saranno le decisioni della Lega sul proseguo del campionato, il consulente per i Los Angeles Clippers ha espresso la sua delusione per la sospensione della regular season che in qualche modo, secondo West, potrebbe aver tolto la grande chance di vedere uno storico confronto ai Playoff tra Lakers e Clippers. Queste le parole della leggenda gialloviola a Ernie Johnson di NBA TV:

“Stavamo migliorando in maniera importante, e ora quando torneremo? Quando torneremo? Nessuno lo sa. Poi, con i Lakers dall’altra parte della città avremmo potuto avere una finale di Western Conference stupenda, sarebbe stata una cosa incredibile per la pallacanestro quella di mettere a confronto queste due squadre.”

Le due squadre di Los Angeles non si sono mai incontrati nella postseason, in gran parte a causa dei Clippers i quali hanno storicamente faticato ad accedere ai playoff nel corso della loro storia. Da quando sono stati fondati nel 1970 con il nome di Buffalo Braves, i Clippers sono entrati ai playoff solo in 14 occasioni e comunque non sono mai andati oltre il secondo turno.

Prima dello stop improvviso dell’attuale stagione, Lakers e Clippers erano al primo e secondo posto ad Ovest, correttamente allineati per incontrarsi, potenzialmente, alle Finals di Conference, per la gioia di tutti i tifosi NBA e della Lega stessa:

“Io penso – ha ribadito Jerry West – che saremmo stati testimoni di numeri da record sulla TV Nazionale per questo tipo di confronto. Penso che il pubblico sarebbe stato ovviamente dalla parte dei Lakers, il che è fantastico, OK. E poi credo sia semplicemente orribile non poter avere qualcosa per cui fare il tifo.”

Adam Silver, commissioner della NBA, nel frattempo sta lavorando a stretto contatto con il governo americano per capire quando e se ci saranno le condizioni minime sufficienti per portare la stagione al termine. La situazione, però, non è ancora chiara, e Silver non vuole assolutamente forzare questo tipo di decisione. L’epidemia, soprattutto negli Stati Uniti, continua a registrare più di 2.000 morti al giorno e la luce in fondo al tunnel sembra essere ancora lontana.

