NBA, Zion Williamson rifarà lo spot “Be Like Mike” di Gatorade

A quanto pare, il vecchio torna di moda. Gatorade, infatti, nello scorse ore ha annunciato il rifacimento del remake del famoso spot “Be Like Mike” con Michael Jordan protagonista. Stavolta, la famosa bevanda energetica, ha deciso di coinvolgere un trio di tutto rispetto composto da Zion Williamson, la due volte MVP della WNBA Elena Delle Donne e la star dei Boston Celtics, Jayson Tatum.

Il nuovo commercial andrà in onda da domenica su tutte le piattaforme social e digitali prima dell’episodio 5 e 6 di “The Last Dance”. Gatorade spera che il remake dello spot “possa ispirare le nuove generazioni di atleti ad essere come Mike… allora, ora e per sempre”.

