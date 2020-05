In attesa di scoprire se la stagione NBA possa ripartire o meno, i Chicago Bulls hanno già iniziato a pianificare il prossimo futuro, consegnando le chiavi della squadra nelle mani del loro nuovo GM, Marc Eversley.

Welcome our new General Manager, Marc Eversley!

Nella giornata di venerdì infatti, la franchigia dell’Illinois ha dato il suo benvenuto all’ex Philadelphia 76ers, determinato, fin dalle sue prime dichiarazioni, a ricollocare i Chicago Bulls nel posto che gli spetta nella lega.

Nel corso della presentazione, Marc Eversley ha inoltre stilato una serie di obiettivi postisi per risollevare la franchigia, a cominciare da una mentalità e immagine vincente.

Ho avuto la fortuna di lavorare alla Nike in un momento in cui diversi grandi giocatori, tra cui LeBron James, mi hanno aiutato a conoscere il reale valore delle relazioni. Mi ha insegnato il valore di un marchio. Ed è mia speranza poter prendere alcune delle lezioni che ho imparato alla Nike e portarle qui in Illinois per riportare i Chicago Bulls alla ribalta e rendere nuovamente cool quel marchio. Tutto inizia e finisce con la vittoria. Dobbiamo plasmare la nostra cultura e la nostra mentalità sull’eccellenza giorno dopo giorno. Sono così entusiasta di iniziare questo capitolo. Quindi, fan dei Bulls, ascoltatemi quando dico che il nostro obiettivo finale è quello di riportare un titolo NBA a Chicago.