NBA, Alvin Gentry incorona Zion Williamson: “È un giocatore unico”

Alvin Gentry, coach dei New Orleans Pelicans, ha svelato perché secondo lui Zion Williamson è un giocatore speciale. Nonostante abbia appena giocato 19 partite, Williamson si è fatto notare e chiaramente mostrato parte del suo talento. Fin dal primo giorno, Gentry ha sempre sostenuto di vedere un futuro speciale per il suo rookie. Queste le sue parole:

“Sinceramente ci aspettavamo queste doti atletiche da parte di Zion Williamson. Penso però che non ho mai visto nessuno saltare come lui. Eppure sono da tanti anni dentro la Lega. E’ veramente speciale. Dentro l’area è inarrestabile. Ma anche molte altri doti che non ci hanno stupito. È un ottimo passatore e sa gestire molto bene il pallone. Si trova bene a fare tutto. Sono sicuro che diventerà uno dei migliori giocatori nella sua posizione.”