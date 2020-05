NBA, Magic Johnson: “Il rapporto speciale tra Kobe e Jordan cominciò nel ’98”

Il prossimo episodio di “The Last Dance” vedrà l’incontro tra Michael Jordan e il compianto Kobe Bryant all’NBA All-Star Game del 1998. Fino al discorso durante la celebrazione in memoria di Kobe, a tutti era ignoto il reale rapporto tra le due leggende sportive. Come ha confessato lo stesso MJ, lui e Kobe erano molto amici. E pare che il legame tra i due fosse nato proprio durante la Gara delle Stelle del ’98. A rivelarlo è stato Magic Johnson ai microfoni del ‘Los Angeles Times’:

“In quel momento si poteva chiaramente notare l’inizio di un rapporto speciale. Kobe rispettava tutti i giocatori ma le cose erano diverse con Michael. Idolatrava Michael in un modo diverso da chiunque altro. Era come se dicesse ‘Hey man, sto cercando di essere come te ma voglio anche mostrarti cosa so fare durante questo All-Star Game'”.

Tornando all’emozionante discorso fatto da Jordan lo scorso 24 febbraio, MJ si è riferito più volte a Kobe etichettandolo come al suo “fratellino” e rendendo note alcune conversazioni con lui fino a tarda notte. Magic era a conoscenza dei discorsi tra le due leggende, ma come tutti gli altri, non si rendeva conto di quanto fossero affiatati:

“Entrambi non ne hanno mai parlato pubblicamente, ma credo fossero due soggetti che si intendevano in un lampo, su ogni cosa. Kobe voleva arrivare a quel livello. Questo è quello che mi ha sempre detto: ‘Voglio essere come te e Michael, non solo in campo ma voglio essere come voi anche fuori dal parquet.’ Questa è stata una delle ultime cose che Kobe mi ha detto.”

Magic ha poi chiosato il discorso sul legame tra i due con queste parole speciali:

“Kobe nel corso della sua carriera si è sempre inspirato ai 6 campionati di MJ e ha sempre desiderato il suo rispetto. Kobe non aveva molti amici ma aveva davvero un buon amico in Michael. Penso che tra di loro potessero affrontare ogni tipo di discorso in maniera anche approfondita, senza alcun problema. Sapeva che a Michael importava davvero di lui e viceversa. A Kobe importava davvero di Michael. “

