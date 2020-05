Oltre alle numerose storie di ex atleti caduti in rovina, esistono giocatori che hanno saputo incrementare i loro guadagni anche una volta ritiratisi, come Michael Jordan.

Esattamente come Magic Johnson, anche la stella dei Chicago Bulls ha saputo reinventarsi come imprenditore di successo, al punto tale da poter selezionare i propri lavori senza dover pensare troppo all’aspetto economico.

Il suo agente di lunga data, David Falk, ha infatti rivelato come alcuni anni fa Michael Jordan avrebbe detto “no grazie” alla classica offerta impossibile da rifiutare, quantificabile in 100 milioni di dollari.

Tre anni fa, gli proposi un accordo da ben 100 milioni di dollari. Tutto quello che avrebbe dovuto fare sarebbe stata una semplice apparizione di una, due ore al massimo. Ma lui si è rifiutato. Dio lo benedica. Nella sua vita ha avuto così tanto successo da concedergli la possibilità di accettare solo quello che davvero vuole fare. Lo ammiro davvero. È molto, molto selettivo nelle cose in cui vuole essere coinvolto.

Non si tratterebbe però della prima volta in cui Michael Jordan rifiuterebbe sponsorizzazioni così remunerative.

Come riportato sempre dallo stesso David Falk, la leggenda NBA si sarebbe rifiutato di partecipare anche ad un torneo di golf in Asia, che gli avrebbe fruttato 7 milioni.

Secondo gli ultimi calcoli stimati da Forbes, il patrimonio di Michael Jordan si aggirerebbe intorno ai 2,1 miliardi.

Leggi anche:

La NBA ha rinviato ufficialmente la Draft Lottery e il Draft Combine

LeBron James svela la copertina di Space Jam 2

NBA: Tilman Fertitta risponde alle voci di cessione dei suoi Rockets