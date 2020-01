13 ex giocatori NBA che $ono andati in rovina

David Harrison #13

Il giocatore ex Indiana Pacers è andato incontro alla disfatta finanziaria post carriera NBA. Approdato ai Pacers nel 2004 come centro di riserva, ha passato 4 anni all’interno della Lega facendo registrare numeri modesti. Viene ricordato per aver ammesso di fumare marijuana abitualmente durante l’offseason, abitudine che si è perpetrata anche durante la regular season, facendogli “guadagnare” una sospensione dalla NBA.

Una volta scaduto il contratto con i Pacers e portato a termine altre avventure cestistiche in Asia che gli han fatto intascare 4,4 milioni di dollari complessivi, il buon David ha sperperato tutto negli anni successivi tanto che un giorno si è visto rifiutarsi la carta di credito che stava utilizzando per comperare un Happy Meal per il proprio figlioletto di 4 anni. In quel caso andò comunque bene, il manager del McDonald’s in questione lo riconobbe e gli offrì l’Happy Meal, oltre che un lavoro all’interno del Mc stesso. Impiego, però, che l’ex giocatore NBA dovette abbandonare solamente due settimane più tardi poiché i clienti, dopo averlo riconosciuto, passavano 40 minuti di tempo a fargli domande sulla sua carriera.