NBA, I Timberwolves rispondono alla proposta shock di Trump

Nel breafing quotidiano da lui condotto, il capo della Casa Bianca Donald Trump si è trasformato per un attimo in comico, lasciando alquanto sbigottiti i presenti intorno a lui. Il Covid-19 impazza anche negli Stati Uniti e l’attuale assenza di cure efficaci o vaccini ha portato Trump a proporre due soluzioni piuttosto bizzarre. Soluzioni che hanno destato grande preoccupazione anche tra gli esperti di tutto il pianeta.

I due rimedi suggeriti dal presidente USA hanno a che fare con la prova di raggi ultravioletti sul corpo dei malati, la cui luce molto potente, secondo Trump, dovrebbe far seccare il virus e, in secondo luogo con l’iniezione di disinfettanti. Anche se poi il capo della Casa Bianca è tornato sui suoi precedenti passi in una seconda conferenza stampa, dicendo che si trattasse di una domanda sarcastica, una simile caduta di stile non poteva di certo sfuggire al mondo dei social. Di conseguenza, sono spuntati a più non posso sfottò e proposte fai da te alternative.

Come, ad esempio, quella dei Minnesota Timberwolves. La franchigia di Glen Taylor, sul suo profilo Twitter, ha sconsigliato l’uso dei disinfettanti, proponendo invece del ghiaccio. Ghiaccio che il suo numero zero, D’Angelo Russell, ha spesso dimostrato di avere già in circolo nelle sue vene.

inject ice in your veins, not disinfectant 💉 pic.twitter.com/VsaJzM6lJ3 — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 24, 2020

Non che il ghiaccio faccia bene, ma la controbattuta dei Minnesota Timberwolves è sicuramente più invitante.

