I primi due episodi di The Last Dance sono andati in onda (da questa mattina anche in Italia) e non sono mancate le reazioni dei giocatori NBA che, sui social, hanno espresso tutta la loro esaltazione per i primi due episodi della serie che racconta l’ultimo titolo dei Chicago Bulls.

Trae Young

Il primo a twittare, qualche ora prima della messa in onda, è stato Trae Young. La star degli Atlanta Hawks ha dichiarato che il documentario gli avrebbe fatto cambiare idea riguardo al suo personale GOAT.

I feel like this documentary gonna make me put MJ #1, instead of #2…

Can’t Wait!!! #LastDance — Trae Young (@TheTraeYoung) April 19, 2020

Ja Morant

Un altro giovane talento della NBA di oggi, Ja Morant è rimasto sbalordito nel vedere i 63 punti di Michael Jordan contro i Boston Celtics, nella Gara 2 del primo turno di playoff del 1986

63 of them thangs 🥴 — Ja Morant (@JaMorant) April 20, 2020

Dwyane Wade

Non sono solo i più giovani a rimanere stupiti di fronte alle meraviglie di His Airness. Dwyane Wade, nativo di Chicago, cresciuto con il mito di MJ, rimane estasiato ogni volta che vede una sua immagine e non ha dubbi riguardo chi sia il giocatore più forte di sempre

Man MJ had it! He had that “IT” He was chosen to be the GOAT — DWade (@DwyaneWade) April 20, 2020

Damian Lillard

Quei Bulls però non erano solo Michael Jordan. Protagonista indiscusso di quella dinastia fu anche Scottie Pippen e molti giocatori hanno reso il giusto tributo a quello che è considerato ancora oggi “il miglior secondo violino nella storia della NBA”.

Tra di essi troviamo Damian Lillard e C.J. McCollum dei Portland Trail Blazers e Miles Bridges degli Charlotte Hornets. Tutti rimasti sconvolti nell’apprendere quanto Pippen fosse sottopagato durante tutto il periodo della dinastia

Mike from another planet lol… #TheLastDance … Pip slept on like a mf too smh — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 20, 2020

CJ McCollum

My man Scottie deserved a bag #TheLastDance — CJ McCollum (@CJMcCollum) April 20, 2020

Miles Bridges

7 years 18M dang — Miles Bridges (@MilesBridges) April 20, 2020

Tobias Harris

La stella di Philadelphia etichetta le prime due puntate in questo modo: “Le migliori due ore di questa mia quarantena”

Best 2hours of the quarantine…. #TheLastDance — Tobias Harris (@tobias31) April 20, 2020

Spencer Dinwiddie

Laconico: “Quando hanno fatto partite i Credits mi è scesa una lacrima”