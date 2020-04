Nei giorni scorsi era uscita una notizia secondo cui tutti i giocatori dei Miami Heat, fatta eccezione per Jimmy Butler e Goran Dragic, fossero impossibilitati ad allenarsi a casa, poiché sprovvisti di canestro. L’ex Chicago Bulls allora, come ha fatto molte volte in campo in questa stagione, ha preso in mano la situazione.

Secondo quanto riportato da Ira Winderman del South Florida Sun Sentinel, il 5 volte All-Star ha deciso di regalare un canestro a tutti i suoi compagni di squadra. Un gesto da Butler di Butler che però rischia di fare poca differenza nell’immediato. Winderman infatti fa notare che molti giocatori degli Heat, in seguito alla comunicazione della NBA che invitava gli atleti a restare nelle città dove giocano, vivono attualmente in appartamenti e dunque sarebbe impossibile usufruire del regalo del compagno.

Butler sta pensando di spedire le attrezzature nelle abitazioni permanenti dei compagni dove potrebbero tornare a breve, già a partire dalle prossime settimane.

