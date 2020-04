Come abbiamo avuto modo di imparare nel tempo, Spencer Dinwiddie è sempre stato un giocatore dalle idee vulcaniche fuori dal campo, confermandosi tale con la sua ultima mossa.

Come riportato da Shams Charania di The Athletic, dopo essere rimasto fuori dalla lista dei 44 giocatori preselezionati da Team USA per le Olimpiadi di Tokyo, il giocatore vorrebbe comunque partecipare alla prossima manifestazione, anche a costo di gareggiare con un’altra nazionale.

Per trasformare in realtà il suo sogno, Spencer Dinwiddie ha dunque iniziato le pratiche necessarie per ottenere il passaporto nigeriano.

Well now y’all know lol https://t.co/7FnFAMIbVt — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) April 18, 2020

Una volta terminato l’iter burocratico, il giocatore si unirà a diversi colleghi NBA, tra cui spiccano Josh Okogie, Al–Farouq Aminu e Chimezie Metu.

Nonostante non si trattino di giocatori di primissimo livello, i risultati ottenuti fino a questo momento non possono che ritenersi soddisfacenti per la Nigeria.

Allo scorso mondiale disputatosi in Cina infatti, la nazionale africana ha collezionato discrete prestazioni anche contro corazzate come l’Argentina, conclundendo la manifestazione con un onorevole 17° posto, valido per assicurarle un biglietto alle prossime Olimpiadi.

A meno di intoppi dunque, la Nigeria potrà accogliere a braccia aperte Spencer Dinwiddie, un giocatore che, al suo sesto anno NBA, prima della sospensione stava disputando la sua miglior stagione della carriera, con una media di 20 punti, 3 rimbalzi e 6 assist.

