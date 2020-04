NBA, Grant Hill: “Lo Sport sarà importante per tornare alla normalità”

Grant Hill, ex leggenda NBA che ha militato nei Detroit Pistons, Orlando Magic, Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, nel podcast The Ringer con Vince Carter, ha parlato della crisi dello sport in questi tempi. Ad Hill sono piaciute le mosse che la Lega ha portato avanti, sia in termini di risposta che di efficacia. Secondo l’ex giocatore, lo sport ha e avrà un ruolo importante in questo processo fino a che non si tornerà alla normalità. Queste le parole di Hill:

“Mi ricordo ancora il 12 marzo. Il giorno dopo che Rudy Gobert è risultato positivo. In quei giorni sono successe tantissime cose. In quel momento ho realizzato che il virus era qualcosa di reale, qualcosa vicino a noi. Era incredibile. Quei giorni sono stati surreali. Abbiamo preso le dovute precauzioni ora. Anche fuori dal nostro territorio credo abbiano preso le misure più corrette e praticabili. Neanche all’estero si giocano più partite e non si sa quando si potrà riprendere il tutto. Penso che anche lo sport avrà una sua importanza in tutto questo processo. Lo credo fermamente.”

