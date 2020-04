NBA, Jayson Tatum: “LeBron merita l’MVP della stagione”

Jayson Tatum, ala piccola dei Boston Celtics, ha confessato che secondo lui l’MVP di quest’anno è LeBron James. In questa stagione pare essere una corsa a due per il Most Valuable Player: i due attori protagonisti a contendersi il premio sono Giannis Antetokounmpo e proprio LeBron. Per il giocatore dei Celtics, il nativo di Akron si merita ancora una volta il prestigioso riconoscimento poiché ha fatto registrare medie clamorose all’età, non certa fresca, di 35 anni. Grazie anche alle ottime prestazioni della squadra, i Lakers sono primi nella combattutissima Western Conference.

LeBron mette ogni notte di media 25.7 punti, prende 7.9 rimbalzi e produce 10.6 assist. Il tre volte campione NBA ha anche ottime percentuali al tiro: 49.8% dal campo, 35% dalla linea di tre punti e il 70% dai liberi.

L’ala dei Celtics, viaggia controcorrente, visto che secondo gli addetti ai lavori il favorito al titolo MVP sembra essere Antetokounmpo. Il greco l’anno scorso ha sbaragliato la concorrenza composta da James Harden e Paul George grazie ad una media senza senso: 29.6 punti, 13.7 rimbalzi e 5.8 assist.

Se la stagione dovesse ricominciare molto probabilmente le 2 superstar non si contenderebbero solo l’MVP ma anche il titolo NBA. Difatti Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks erano le due squadre più in forma del campionato prima che la Lega arrestasse tutto a causa della pandemia.

