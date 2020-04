NBA Dunk Contest, parla Wade: “Ecco perché ho dato 9 a Gordon”

Sono passati poco più di 2 mesi dalla gara delle schiacciate all’ultimo All-Star Game ma i voti dei giudici continuano a far discutere. Sui social infatti ancora molti fans sostengono che Aaron Gordon si stato defraudato a scapito di Derrick Jones Jr. diventato poi Campione.

Molti tifosi non hanno ancora digerito il 9 che tre giudici, Scottie Pippen, Dwyane Wade e Chadwick Boseman, hanno assegnato alla star degli Orlando Magic, capace di saltare sopra al gigante Tacko Fall. Le critiche sono state indirizzate soprattutto sull’ex stella dei Miami Heat reo, secondo il parere del pubblico, di aver influenzato la giuria per avvantaggiare un altro giocatore degli Heat. Critiche rispedite al mittente da parte dello stesso Wade che, a Bleacher Report ha dichiarato:

“Perché ho dato 9 all’ultima schiacciata di Gordon? Semplicemente perché pensavo che quella schiacciata meritasse un 9. Per la cronaca 9 non è un brutto voto e ho pensato fosse quello più appropriato perché non ha saltato completamente Tacko. Se a distanza di mesi ancora molte persone mi chiedono del Dunk Contest, vuol dire che noi giudici l’abbiamo resa interessante”