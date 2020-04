Con l’avvicinarsi dell’uscita di The Last Dance, Charles Barkley ha sfruttato l’occasione per spiegare i suoi ultimi dissidi con Michael Jordan.

Nel corso della registrazione del podcast That’s What She Said with Sarah Spain, la leggenda NBA ha raccontato del suo attuale rapporto con Michael Jordan, incrinatosi negli ultimi mesi a seguito di alcune sue critiche alle operazione degli Charlotte Hornets.

Nonostante gli screzi, Charles Barkley ha comunque tenuto a sottolineare il rispetto che continua a mantenere per il suo collega e amico.

Voglio bene a Michael come a un fratello, e mi manca. È il più grande cestista di sempre e non gli auguro altro che il meglio. Ma sai, devo fare il mio lavoro. Non posso criticare le altre persone che gestiscono squadre di pallacanestro e passare sopra all’operato di uno dei miei migliori amici. La cosa che più mi rattrista dell’intera vicenda è l’aver detto a Michael di non aver assunto persone adeguate. La cosa più importante è avere persone abbastanza oneste da dire se bisogna fare qualcosa o meno. Questa è la ragione per cui molte persone famose falliscono nei loro intenti, perché tutti quelli intorno a te sono a libro paga e non osano dire la verità.

Alla domanda invece se sarà possibile scoprire qualche nuovo dettaglio del miglior giocatore NBA dal nuovo programma televisivo, Charles Barkley si è mantenuto scettico a riguardo.

Ne dubito. Non credo che potremo vedere qualche suo nuovo lato. E’ sempre stato una persona molto riservata, e posso capirlo.

The Last Dance, la nuova docu-serie su Michael Jordan e i Chicago Bulls del 1997/98, debutterà il 19 aprile su ESPN, per poi essere distribuita in Italia il prossimo 21 aprile su Netflix.

