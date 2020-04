La sospensione della NBA per il Coronavirus ha creato un’immensa quantità di dubbi sulle tempistiche delle partite sia di questa stagione, che della prossima. Si sta provando in ogni modo a salvare l’annata attuale, a costo di riprendere i Playoff anche nei mesi estivi. Tutto ciò andrebbe però inevitabilmente a ricadere sulla prossima stagione, che verosimilmente non potrebbe riprendere a fine ottobre, come di solito.

L’unica soluzione sarebbe quindi quella di riprendere qualche mese più tardi, oltre che giocare una regular season un po’ più corta, tagliando il numero delle partite. Proposta che, tra le altre cose, è sul banco della NBA da diverso tempo.

Secondo Eric Gordon, veterano degli Houston Rockets, il periodo perfetto per riprendere sarebbe quello delle feste natalizie:

“Credo davvero che la stagione dovrebbe ricominciare a dicembre, alla fine, direi a Natale, e terminare ad agosto o a fine luglio” “L’unica cosa che mi dispiacerebbe è che si andrebbe a intaccare la pausa estiva, ma alla fine non cambierebbe nulla: avremmo comunque molto tempo libero. Credo che partire a dicembre sarebbe la soluzione migliore per tutti”

C’è ancora molta incertezza su come (e se) terminerà la stagione attuale. La pandemia negli States sta colpendo in maniera davvero violenta e una ripresa a breve appare decisamente distante. La NBA sta facendo le sue valutazioni, giorno per giorno.

