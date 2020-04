NBA, Bill Laimbeer: “LeBron è il migliore di sempre”

Nei Detroit Pistons anni ’80 e primi anni ’90 giocava un centro con il numero 40 dietro le spalle. Il suo nome era Bill Laimbeer. E con quel numero, che fu poi ritirato, ha scritto pagine indelebili nella storia dei Pistons, i quali parteciparono a tre Finals consecutive a partire dalla stagione 1987-1988. I Bad Boys, questo il soprannome della squadra a causa dell’eccessiva forza fisica, vinsero due finali delle tre che disputarono, eliminando per tre volte consecutive dal loro cammino i Chicago Bulls. In quei Bulls giocava un fenomeno: Michael Jordan.

Laimbeer, oggi, è il capo allenatore di una squadra WNBA, le Las Vegas Aces. Sicuramente i suoi ricordi saranno ancora ben vividi e, ricorderà con lucidità i punti, i movimenti e le giocate del leggendario numero 23, ma non le insegnerà alle sue ragazze. Questo perché l’ex Brescia – stagione 1979/1980 – non considera Jordan il migliore e, se non lo è, non esiste insegnamento da tramandare. Per chi segue il calcio, oggi la domanda – fin troppo – ricorrente è “Messi o Ronaldo?”; ma per chi preferisce il basket è “Jordan o James?”. Laimbeer ha risposto con queste parole al programma First Take di ESPN:

“Io non ho paura a dire che per me LeBron James è il migliore di sempre ad aver mai giocato a pallacanestro. È alto 2.03, pesa 130 chili, corre veloce come il vento e ha doti atletiche irreali ma soprattutto, quando è entrato nella lega fin dal primo giorno sapeva già come coinvolgere i suoi compagni di squadra per trascinarli alla vittoria. Se guardiamo gli anelli vinti, ovviamente Jordan ha più titoli, ma io credo che LeBron avrebbe potuto fare quello che sta facendo oggi, e da 15 anni in qualsiasi epoca, e per questo sono convinto che sia lui il miglior giocatore nella storia di questo sport.”

Ecco perché Laimbeer, forse, dirà alle sue giocatrici di guardarsi spesso i video di LeBron James.

