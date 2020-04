Tom Thibodeau punta a un ritorno in panchina nella prossima stagione NBA

Da gennaio 2019, dopo la separazione, inaspettata per certi versi, dai Minnesota Timberwolves, il nome di Tom Thibodeau torna periodicamente d’attualità associato a diverse franchigie. La sospensione della stagione NBA, peraltro, ha posto un punto interrogativo accanto a diversi progetti tecnici in fieri – vedi i Nets affidati all’interim head coach Vaughn – o prossimi a un bivio (capitolo Rockets-D’Antoni).

In merito al futuro di Thibodeau, Stefan Bondy del New York Daily News ha parlato di un allenatore “in cerca di suggerimenti in vista della prossima esperienza professionale” rilanciando, per ovvie ragioni, le suggestioni Nets o Knicks. Un approdo sulla panchina di New York, già accostata al suo profilo nei mesi scorsi, sin dall’arrivo di Leon Rose, rappresenterebbe un ritorno dopo la parentesi da assistente in bluarancio nel periodo 1996-2003.

