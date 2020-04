Torneo NBA 2K20 tra Giocatori: Devin Booker è il campione!

Il torneo di NBA 2K20 tra giocatori è terminato con la vittoria finale di Devin Booker. Il playmaker dei Phoenix Suns ha sconfitto in finale (al meglio delle 3 gare) DeAndre Ayton, curiosamente suo compagno di squadra in Arizona. Booker ha giocato in finale con i Denver Nuggets, mentre Ayton con i Milwaukee Bucks.

Booker e Ayton si sono scontrati nelle Finals dopo aver sconfitto rispettivamente Montrezl Harrell e Patrick Beverley nelle semifinali di sabato. Con questa vittoria Booker si è aggiudicato il premio di 100.000 dollari che il giocatore ha voluto donare a due associazioni di beneficenza, Direct Relief e l’Arizona Food Bank Network.

There it is! Devin Booker wins it all, he's your NBA 2K players tournament champion! 👑 pic.twitter.com/X6Z3tF9I6a — TSN (@TSN_Sports) April 12, 2020

Gara 1: 72-62 per Devin Booker

Nel primo scontro della serie finale Ayton è sceso in campo con i Los Angeles Lakers di LeBron James, una delle squadre più forti del videogame. Booker ha quindi risposto con gli Houston Rockets, per un stile di gioco più perimetrale. Ed è proprio grazie alla potenza di fuoco di James Harden che Devin è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria dopo un parziale di 22-4 nel corso del match che ha chiuso i giochi.

.@DevinBook takes down his teammate @DeandreAyton in Game 1 of the #NBA2KTourney Final Booker is one game away from the 🏆 pic.twitter.com/VFMvWon4XQ — NBA 2K20 (@NBA2K) April 12, 2020

Gara 2: 74-62 per Devin Booker

Per cercare di rimandare il discorso sulla vittoria finale a gara-3, Ayton nel secondo appuntamento ha selezionato i Milwaukee Bucks con l’avversario che ha deciso di controllare i Nuggets. Niente da fare per il lungo dei Suns che anche in questo secondo incontro ha dovuto arrendersi al talento di Booker. Punteggio quasi identico e serie chiusa sul 2-0.

Già nel terzo quarto Devin ha mostrato di poter chiudere la partita scappando oltre la doppia cifra di vantaggio con Ayton che, sbadatamente, stava per uscire dal gioco!

Ayton almost quit out the game 😨🤣 pic.twitter.com/CmSoq3r0TA — NBA 2K20 (@NBA2K) April 12, 2020

