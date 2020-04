NBA, Torneo di HORSE: Trae Young KO con Billups, fuori anche CP3

La scorsa notte è iniziato il torneo NBA di HORSE in diretta sui canali di ESPN. Il tabellone, formato da 8 nomi, ha regalato le prime sorprese con l’eliminazione di due giocatori NBA. Ecco tutti i risultati:

Matchup 1: Chauncey Billups VINCE contro Trae Young

Vince in maniera sorprendente Billups dopo essere stato praticamente vicino all’eliminazione ed essersi ritrovato con le prime tre lettere scritte (H-O-R). Mr. “Big Shot”, però, successivamente ha dato un senso al suo soprannome rimontando canestro dopo canestro ed eliminando Trae Young in poco tempo.

Chauncey Billups calls GLASS and tops @TheTraeYoung in the Quarter Finals of the NBA H.O.R.S.E Challenge! Watch it LIVE on TSN 2. pic.twitter.com/d26KTf55iy — NBA Canada (@NBACanada) April 12, 2020

Stupita la reazione di Young che a fine challenge ha twittato chiedendo una nuova sfida, stavolta dal vivo, a casa Billups, in quel di Denver.

If I’m gonna lose, I’m gonna have to lose to a Legend 🤷🏽‍♂️ and a mentor of mine✊🏽 Good Game… but believe me, we running it back next time I come visit you in Denver @1MrBigShot Deal? 💯🤣 #ImReadyToPlayForealAgain — Trae Young (@TheTraeYoung) April 13, 2020

Matchup 2: Mike Conley VINCE contro Tamika Catchings

Vittoria senza patemi per Mike Conley che ha regolato la Catchings dopo una serie di canestri off-hand. Il giocatore dei Jazz, dotato di una comoda palestra interna, ha realizzato uno dei canestri più belli e difficili del torneo, ossia un layup da dietro il tabellone. Conley ha scritto solo una H durante il corso di questo primo turno.

Matchup 3: Zach LaVine VINCE contro Paul Pierce

Zach LaVine si è assicurato l’approdo in semifinale battendo il grande Paul Pierce sfruttando anche il suo atletismo per mettere in difficoltà il 42enne ex Celtics.

🏀 NBA HORSE Challenge 🏀 "Tap the backboard with the left… reverse on the right!"@ZachLaVine leads @paulpierce34 in Round 1 of the NBA Horse Challenge presented by State Farm! pic.twitter.com/shiBmGyunK — NBA (@NBA) April 13, 2020

L’eliminazione di Pierce è arrivata dopo un tiro dalla lunghissima distanza segnato da LaVine il quale, nel corso della preparazione del tiro, ha più volte esclamato: “Sono sulla terra, non sul campetto, fategli vedere che sono sulla terra”. Game, set and HORSE.

🏀 NBA HORSE Challenge 🏀 "I'm in the dirt. Show him I'm in the dirt." @ZachLaVine wins in a familiar way… with a deep triple. 📺: NBA Horse Challenge presented by State Farm on

ESPN pic.twitter.com/XyNZYjKO6k — NBA (@NBA) April 13, 2020

Matchup 4: Allie Quigley VINCE contro Chris Paul

L’altra eliminazione di lusso è quella riguardante Chris Paul. La stella degli Oklahoma City Thunder ha dovuto dire addio anzitempo al torneo di HORSE dopo aver perso contro la Quigley in un matchup davvero divertente. Da segnalare come la giocatrice delle Chicago Sky sia stata protagonista di un tiro da seduta, ispirandosi al grande Pistol Pete Maravich.

🏀 NBA HORSE Challenge 🏀@alliequigley knocks down the Pistol Pete Maravich homage‼️ She leads @CP3 H-O to H in Round 1 of the NBA Horse Challenge presented by State Farm on ESPN. pic.twitter.com/TDnnPFqTRN — NBA (@NBA) April 13, 2020

Paul ha provato poi una insperata rimonta arrivando a scrivere “H-O-R-S” in un amen, sforzo però non sufficiente per arrivare alla vittoria. Nel prossimo turno ci sarà quindi un derby di Chicago tra la Quigley e LaVine.

Torneo HORSE NBA: le semifinali

Le semifinali e la finale saranno trasmesse giovedì 16 aprile alle 2:00 su ESPN.

Semifinale n. 1 : Mike Conley contro Chauncey Billups

: Mike Conley contro Chauncey Billups Semifinale n. 2: Allie Quigley contro Zach LaVine

State Farm, che sponsorizza l’evento, donerà oltre $ 200.000 ad associazioni per la lotta contro il COVID-19 per conto degli otto partecipanti coinvolti.

