Dopo essere stato eliminato al torneo di NBA 2K20 tra giocatori e aver colto lo stesso risultato ad HORSE solo poche ora fa, Trae Young ha deciso di augurare personalmente a tutti una buona Pasqua. Come? Rendendo pubblico il suo numero di telefono durante la diretta televisiva su ESPN. Il giocatore degli Atlanta Hawks ha quindi commentato in questo modo l’inusuale gesto:

“Ho partecipato al torneo 2K assieme ad altri giocatori, con piacere ho preso parte alla sfida di H-O-R-S-E e questo credo che sia soltanto un altro modo per restare in contatto con i tifosi – racconta il diretto interessato, che spiega così la sua scelta – Scriversi in maniera diretta per sapere cosa pensate e all’occorrenza poter essere vicini in un momento così complicato è molto importante: per questo ho deciso di pubblicare il mio numero di telefono. Sono davvero felice di questa decisione, per quello che succederà. Scrivetemi numerosi e proviamo a divertirci insieme, ricordando sempre di stare attenti e di cercare il più possibile di restare a riparo.”