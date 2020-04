NBA, Marco Belinelli: “Il comportamento di Gobert è stato terribile”

Marco Belinelli, guardia dei San Antonio Spurs, in una recente intervista lasciata al Corriere della Sera ha parlato del comportamento di Gobert e del Covid-19 negli Stati Uniti. Rudy Gobert è stato il primo giocatore NBA che ha contratto il virus. Il centro francese, giorni prima di risultare positivo, aveva scherzato con i giornalisti: l’episodio simbolo è stato quando durante una conferenza stampa aveva toccato il microfono e cellulari dei presenti, simulando di infettare tutti gli oggetti. Queste le parole di Belinelli riguardanti il comportamento di Gobert:

“Terribile. Preferisco non parlarne poiché potrei dire cose che possono sembrare offensive. Non ha preso sul serio il problema. È stato terribile. Ci sono anche molte persone che sui social scherzano su questo argomento e prendono in giro chi si preoccupa veramente. Io rimasi sbigottito. Sapevo cosa stava accadendo in Italia e rimasi incredulo. Vi prego, non sottovalutate il Covid-19. Dovete prendere le giuste precauzioni altrimenti voi e la vostra famiglia sarete in pericolo.”