NBA, Magic Johnson: “Battere il Covid-19 e le discriminazioni razziali”

Magic Johnson vorrebbe che tutti gli americani avessero accesso al test per sapere se sono positivi al Covid-19. Uno dei principali problemi dettati dal sistema sanitario americano, di fatto, è che il tampone in diversi casi viene effettuato a pagamento. Questo porta ad escludere certe fasce sociali dal curarsi o dal capire solo se affetti dal virus. Una delle comunità più colpite è quella degli afroamericani e Magic ha voluto parlare apertamente di questo problema. Queste le sue parole:

“I nostri medici stanno facendo un ottimo lavoro e sono sicuro che presto ci sarà un antidoto, ma dobbiamo garantire il test a tutti i cittadini americani. La ragione per cui sono ancora qui e non sono morto per l’HIV è perché la diagnosi fu immediata e capì subito cosa avevo. Perché ho fatto il test in tempo. Le persone vogliono fare il test. Finché non lo faranno avranno paura perché non sapranno se hanno il Covid-19 o meno. Tutti però devono avere questa possibilità.”