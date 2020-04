NBA, Definiti i quarti di finale del torneo tra giocatori

La NBA si è fermata a causa della pandemia Covid-19 e, in queste ore, avanza la possibilità di un arresto definitivo. Nonostante la notizia, tutti gli appassionati di basket possono consolarsi con il torneo NBA 2K20 tra giocatori. Torneo, ovviamente, a scopo benefico; infatti, il vincitore riceverà un assegno di 100mila dollari da donare a qualsiasi ente voglia per contribuire alla battaglia contro il virus. Giocare e intrattenere per una giusta causa è il motto del torneo.

Nel primo turno, l’uscita di scena che fa più clamore è quella di Kevin Durant, sconfitto da Derrick Jones Jr per 62 a 78. Seguono il numero 7 dei Brooklyn Nets: Zach Lavine, sconfitto da DeAndre Dayton, Harrison Barnes, letteralmente schiacciato da Trae Young e, Hassan Whiteside che si arrende al playmaker dei Clippers Patrick Beverley.

Nella notte è andato in scena il secondo appuntamento del primo turno, quello che completa le caselle dei quarti di finale. Dalla parte sinistra del tabellone, la guardia dei Phoenix Suns Devin Booker manda al tappeto Michael Porter Jr (85-75); l’ala dei Washington Wizards Rui Hachimura batte di sole tre lunghezze il numero 45 degli Utah Jazz Donovan Mitchell (74-71); infine, il centro dei Clippers Montrezl Harrell saluta un altro centro, Domantas Sabonis degli Indiana Pacers (73-51). Dalla parte destra, invece, non c’è storia tra Andre Drummond e DeMarcus Cousins, il quale si fa dominare dal centro dei Cavs. La partita finisce con ben 52 punti di differenza: 101 a 49.

In sostanza, i quarti di finale vedranno battersi: Derrick Jones Jr vs Montrezl Harrell, Devin Booker vs Rui Hachimura, Trae Young vs DeAndre Ayton e, infine, Andre Drummond vs Patrick Beverley. I Los Angeles Lakers e i Milwaukee Bucks sono al momento le squadre preferite dai player: ognuna di esse è stata scelta per quattro volte nel corso delle otto partite del primo round. Il torneo continua.

