I 14 giocatori che hanno vinto di più nella storia NBA

Fra tifosi NBA si discute spesso di vari argomenti: chi sia il giocatore più forte di sempre, quali siano i what if più grandi della storia, quali siano i migliori film sul pallacanestro e quali siano invece i migliori libri sul basket. Fra tutti questi argomenti, quindi, a volte ci si dimentica di una domanda piuttosto fondamentale: chi è il giocatore più vincente nella storia della NBA?

Dopo esserci chiesti chi sia stato l’MVP meno pagato della storia NBA, ci siamo fatti anche questa domanda, alla quale abbiamo risposto nei paragrafi seguenti. Il risultato è la classifica dei quattordici giocatori che hanno vinto di più in carriera, tenendo conto dei soli successi in NBA e dei 6 trofei più prestigiosi della lega: il titolo NBA, il premio di MVP delle Finals, il premio di MVP della regular season, l’MVP dell’All-Star Game, il premio di NBA Defensive Player Of the Year e il Rookie Of the Year.

I conteggi per ogni giocatore sono poi raccolti in una tabella nella quale abbiamo inserito anche le stagioni in cui ogni giocatore ha ottenuto un determinato premio, a titolo di completezza. Fatte queste brevi premesse, non ci resta andare a vedere di chi si tratta. Pronti? Cominciamo.

14. John Havlicek

Palmarès NBA

Titolo Anno 8 volte Campione 1963-66, 1968, 1969, 1974, 1976 1 volta MVP delle Finali 1974

La nostra classifica si apre con il quattordicesimo posto, dove troviamo John Havlicek, che in carriera ha portato a casa 9 trofei, tutti con la casacca dei Boston Celtics. La leggenda, prematuramente scomparsa ad aprile 2019, è l’unico giocatore della storia ad aver vinto tutte le Finali NBA disputate, detenendo un ancora imbattuto record di 8 vittorie e 0 sconfitte. Tra l’altro, ha vinto i suoi primi 4 titoli nelle sue prime 4 stagioni nella lega. Da ricordare poi le 13 nomine all’All-Star Game, così come le 4 inclusioni nell’All-NBA First Team e le 7 inclusioni nell’All-NBA Second Team.

13. Wilt Chamberlain

Palmarès NBA

Titolo Anno 2 volte Campione 1967, 1972 1 volta MVP delle Finali 1972 4 volte MVP della regular season 1960, 1966-68 1 volta MVP dell’All-Star Game 1960 Rookie Of the Year 1960

Come John Havlicek, anche Wilt Chamberlain ha vinto un totale di 9 trofei personali in carriera. Con la maglia dei Los Angeles Lakers ha vinto un titolo NBA e annesso MVP delle Finali; con i Philadelphia 76ers 3 titoli di MVP della regular season e il titolo NBA nel 1967; tutti gli altri premi sono invece arrivati con la maglia dei Philadelphia/San Francisco Warriors. Non entrano nella tabella qui sopra le 13 nomine all’All-Star Game, le 7 inclusioni nell’All-NBA First Team, le 7 stagioni da leader per punti della lega e le 11 volte da leader in rimbalzi. D’altro canto, le medie della sua carriera recitano 30.1 punti e 22.9 rimbalzi a serata; è poi l’unico giocatore nella storia ad aver fatto registrare una media di almeno 50 punti a partita, con i suoi 50.4 a partita nella stagione 1961-62. Infine da non dimenticare un record che rimarrà probabilmente imbattibile, ovvero i 100 punti segnati in una singola partita (fatti registrare nel marzo del 1962).

