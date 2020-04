I dieci MVP più sottopagati della storia NBA

Al termine di ogni stagione, l’NBA incorona l’MVP della regular season, vale a dire il giocatore che secondo gli addetti ai lavori si è distinto di più in quanto a risultati personali, dando un importantissimo contributo al successo di una franchigia. Spesso, dunque, i giocatori che vincono il premio di MVP sono anche fra quelli maggiormente pagati. Non sempre, però: nella storia della lega ci sono anche stati giocatori incoronati MVP della stagione con contratti decisamente al di sotto degli abituali standard delle Star NBA.

Così, dopo avervi mostrato i 15 giocatori più pagati nella storia NBA, siamo andati alla scoperta degli MVP più “sottopagati” (il virgolettato è d’obbligo, dal momento che si parla comunque di milioni di dollari a stagione) . Per farlo, abbiamo calcolato la percentuale del contratto percepito da ogni MVP sul totale del salary cap delle franchigie: a questo punto, non ci resta che andare a vedere di chi si tratta.

10. Hakeem Olajuwoon

Stagione: 1993/94

Stipendio: $ 3.170.000

Salary cap della squadra: $ 15.175.000

Percentuale del salary cap: 20.89%

Compagni di squadra con stipendio più alto: 0

Giocatori in NBA con stipendio più alto: 19

Gli Houston Rockets draftarono Hakeem Olajuwon nel 1984, rimanendo nel Texas fino al 2001. E pensare che nel 1992 chiese una trade dopo la sua prima estensione contrattuale, avvenuta nel 1988, in quanto si sentiva sottopagato se confrontato con le altre Star della NBA. In realtà, nella stagione 1991-92 era l’ottavo giocatore più pagato della lega; più probabile quindi che dietro alla sua richiesta di scambio ci fosse la frustrazione per via dei cattivi risultati ai Playoff della squadra in quegli anni. Così, l’anno successivo la franchigia assunse un nuovo allenatore, e rinnovò il contratto al centro nigeriano. Nel 1994 vinse poi il titolo NBA, insieme al titolo di MVP della stagione regolare. I suoi 3,17 milioni di dollari l’anno (poco meno del 21% del salario della squadra) lo hanno così reso il decimo MVP meno pagato della storia della NBA.