NBA Draft 2020, I Golden State Warriors vorrebbero Anthony Edwards

Il prospetto numero 1 al Draft 2020, Anthony Edwards, sarebbe finito nel mirino dei Golden State Warriors. La franchigia californiana ha attualmente le maggiori chance di vincere la Lottery. In tal caso il giocatore su cui potrebbero scommettere è proprio la guardia da Georgia.

Il suo ruolo si sovrappone con quello delle due star della squadra, Stephen Curry e Klay Thompson, ma i suoi grandi mezzi atletici lo renderebbero adatto a dividere il campo con gli Splash Brothers e con Draymond Green. Inoltre il prossimo Draft non sembrerebbe ricco di potenziali talenti, quindi gli Warriors potrebbero optare per un giocatore disfunzionale rispetto al roster, ma con il talento necessario per avere un impatto immediato nella lega. Per questo motivo le quotazioni di Edwards, in casa Warriors, sono superiori a quelle di un centro come James Wiseman.

Il futuro di Edwards rimane comunque molto incerto. Con una scelta di tale valore, gli Warriors potrebbero imbastire una trade per portare un giocatore di buon livello e pronto per vincere nella baia. La dirigenza sta valutando attentamente tutte le ipotesi, per riportare in alto la franchigia dopo una stagione di transizione. Coach Steve Kerr sta approfittando della sospensione del campionato per svolgere un preciso lavoro di scouting riguardo al Draft NBA 2020, situazione inconsueta per l’allenatore, abituato ai superteam e alle cavalcate verso il titolo.

Leggi anche:

NBA, Masai Ujiri non sta pensando al rinnovo di contratto con Toronto

I dieci MVP più sottopagati della storia NBA

NBA, Mark Cuban: “L’NBA ripartirà? Non ne ho idea”