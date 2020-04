Mercato NBA, I Detroit Pistons pensano a Danilo Gallinari

Danilo Gallinari sarà free agent quest’estate e alcune voci lo danno lontano dagli Oklahoma City Thunder. L’attuale squadra di Danilo potrebbe decidere di rinunciare alle sue prestazioni, in modo da liberare spazio salariale. Infatti il salary cap dei Thunder risulta attualmente abbastanza intasato anche per la presenza del contratto da oltre 40 milioni di dollari di Chris Paul. L’interesse per il Gallo sembrerebbe comunque alto, con varie squadre che potrebbero lottare per accaparrarselo in estate.

I Detroit Pistons sembrano la franchigia più interessata. Durante questa stagione i Pistons hanno rilasciato giocatori importanti come Andre Drummond e Reggie Jackson, dichiarandosi pronti ad un rebuilding importante. La rinascita della compagine del Michigan potrebbe passare dalle mani di Danilo, considerato il giocatore giusto da affiancare ai lunghi Blake Griffin e Christian Wood.

Grazie alle sue percentuali dall’arco, superiori al 40% in questa stagione, e ai suoi 19 punti di media, Gallinari può richiedere un contratto decisamente remunerativo in estate, forse l’ultimo della sua carriera in NBA. I Pistons hanno le possibilità per accontentarlo e per provare a creare una squadra capace di riscattarsi dopo una stagione deludente.

Un altro giocatore che potrebbe approdare a Detroit è Bogdan Bogdanovic. Il serbo sarà free agent quest’estate ed è il profilo che i Pistons stanno cercando, per migliorare la qualità sugli esterni. Per ora sono solo rumors, ma la franchigia dei Bad Boys è una delle più attrezzate per poter puntare al Gallo, a cui potrebbe affiancare un altro free agent di talento per riconquistare i playoff.

Leggi anche:

NBA, Masai Ujiri non sta pensando al rinnovo di contratto con Toronto

I dieci MVP più sottopagati della storia NBA

NBA, Mark Cuban: “L’NBA ripartirà? Non ne ho idea”