NBA, Jayson Tatum svela i suoi 5 giocatori preferiti

Jayson Tatum, giocatore dei Boston Celtics, ha rivelato il suo quintetto ideale di sempre. Attingendo da una lunga lista di leggende NBA, l’asso classe 1998, ha curiosamente scelto 4 giocatori legati ai Los Angeles Lakers su 5. Tatum ha risposto ad un utente di Twitter svelando i cinque nomi: LeBron James, Kobe Bryant, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, tutti con una connection con i gialloviona, sono nella sua top five insieme a Michael Jordan.

Successivamente, Jayson, ha anche risposto alla domanda sul posto migliore in cui giocare, individuandolo nel Madison Square Garden di New York. Curiose le scelte di Tatum che ha sostanzialmente selezionato le dirette rivali storiche dei Boston Celtics, sua squadra d’appartenenza da ormai 3 anni, quando fu scelto con la terza assoluta al Draft NBA 2017.

The best city to play in on the road ?

— Jayce Carter (@WestGlizzzy) March 26, 2020