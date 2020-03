NBA, Doris Burke positiva al Coronavirus

Doris Burke, famosa cronista NBA, ha confermato di avere il Coronavirus. La giornalista di ESPN ha infatti svelato di aver cominciato ad accusare i primi sintomi tra il 14 e il 17 marzo con Doris che non riusciva nemmeno ad alzarsi dal suo letto per più di 5 minuti a causa di una ‘intensa stanchezza’. Queste le sue parole a riguardo:

“Anche se i miei sintomi non erano esattamente quelli tipici della malattia, ho iniziato a temere di aver contratto il virus per via del mio mestiere, che mi porta a contatto con così tante persone. Ora non ho più sintomi, resto in isolamento e continuo a mantenere le distanze dovute, ma mi reputo incredibilmente fortunata a sentirmi finalmente meglio.”