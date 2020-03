NBA, LeBron James dona 1.300 pasti alla città di Akron

Come sempre LeBron James si conferma uno dei campioni di bontà anche fuori dal parquet. La stella dei Los Angeles Lakers, infatti, ha donato 1.300 pasti alle famiglie di Akron attraverso la sua LeBron James Family Foundation. Il tre volte campione NBA si appoggerà ad un ristorante locale per nutrire 340 studenti della sua I Promise School e le famiglie a loro collegate.

Nick Corpas, il comproprietario del ristorante a cui James ha fatto richiesta, ha detto a USA Today che lunedì scorso, lui e il suo staff hanno trascorso circa 10 ore nel preparare tacos di pollo e manzo con diversi condimenti. I volontari dell’organizzazione creata da James hanno quindi consegnato i tacos alle famiglie di tutta la città. James intende fare la stessa cosa in vista di martedì prossimo, per rilanciare il suo personalissimo “Taco Tuesday” a scopo benefico.

