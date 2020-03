NBA, Christian Wood è guarito dal Coronavirus

Christian Wood, giocatore dei Detroit Pistons, è ufficialmente guarito dal Coronavirus. A confermarlo ci ha pensato lo stesso agente dell’atleta che ai microfoni di ‘The Detroit Free Press’ ha detto:

“Christian si sente benissimo ed è completamente guarito dal Covid-19”

Un giocatore deve risultare negativo in due occasioni in un arco di 24 ore per essere ufficialmente definito ‘guarito’ dal virus COVID-19. Wood è risultato negativo mercoledì e sarà sottoposto a un secondo test giovedì, secondo quanto riporta Rod Beard di The Detroit News.

Il 24enne è uno dei 10 giocatori NBA che avevano contratto il coronavirus e, secondo quanto riferito, è stato asintomatico fin dal giorno in cui gli è stato diagnosticato, ossia il 14 marzo. Secondo quanto riporta la Johns Hopkins University ci sono stati oltre 460.000 casi confermati e più di 21.000 decessi in tutto il mondo a causa della pandemia di coronavirus.

