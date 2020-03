NBA, LeBron James promette: “Ai Lakers per il resto della mia vita”

Siamo ormai nella fase finale della carriera di LeBron James dopo più di una decade di dominio all’interno della NBA. I Los Angeles Lakers potrebbero rappresentare il gran finale di un giocatore che ha un unico obiettivo in testa, ossia riportare l’anello in California. Durante una diretta Instagram con gli utenti realizzata qualche ora fa, LeBron ha risposto ad una specifica domanda di un fan sul futuro del nativo di Akron nella Lega:

“Ehi, devo tenere aperte tutte le mie opzioni, amico. Ma adesso ti dirò una cosa: non voglio andare da nessuna parte oltre a essere qui, baby. Essere un Laker per il resto della mia vita.”

James, lo ricordiamo, si trova al suo secondo anno del quadriennale da $ 153 milioni firmato con i Lakers durante l’estate del 2018. L’accordo include anche una player option da 41 milioni di dollari per il 2021-22 che LeBron, stando alle parole rilasciate poco sopra, potrebbe voler esercitare. Troppo presto per dirlo. Molto dipenderà anche dalla capacità dei gialloviola di andare fino in fondo ai prossimi Playoff NBA.

Prima che la stagione venisse improvvisamente sospesa da Adam Silver a causa del proliferarsi del COVID-19, LeBron stava viaggiando con una media di 25.7 punti, 10.6 assist in carriera e 7.9 rimbalzi in 60 presenze. Allo stato attuale, il quattro volte MVP sarebbe il secondo giocatore più vecchio dietro Steve Nash a vincere la classifica di assist distribuiti in una stagione NBA.

