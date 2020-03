Il figlio di Kenyon Martin si dichiara eleggibile per il Draft NBA 2020

Kenyon Martin Jr. si è dichiarato eleggibile per l’NBA Draft 2020 del prossimo 25 giugno. Il figlio di Kenyon Martin Sr. (il padre ha giocato 15 anni nella Lega, ndr) salterà direttamente l’avventura in NCAA poiché ha trascorso comunque un anno post-graduate all’accademia IMG. Il giocatore ha trascorso i suoi anni da liceale a Sierra High School, curiosamente la stessa scuola frequentata da Bronny James (figlio di LeBron) e Zaire Wade (figlio di Dwyane). Nel suo ultimo anno in High School, Kenyon ha viaggiato con una media di 20.4 punti, 9.4 rimbalzi e 2 assist a partita.

IMG Academy forward Kenyon Martin Jr., has declared for the 2020 NBA Draft, his father Kenyon Martin Sr., tells ESPN. Martin Jr., is eligible for draft, because he did the post-graduate year at IMG after graduating from Sierra Canyon H.S. in SoCal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2020