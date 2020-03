Dopo la notizia di due giocatori dei Lakers positivi al Coronavirus, è arrivata anche quella dei Boston Celtics i quali hanno confermato la positività di un suo giocatore. Si tratta di Marcus Smart. La franchigia del Massachusetts ha quindi rilasciato un comunicato ufficiale in cui viene affermato che l’atleta in questione non presenta alcun sintomo:

Nel frattempo sono arrivate anche le prime parole della guardia il quale ha confermato la positività:

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV

— marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020