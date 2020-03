Notizia di pochi minuti fa: due giocatori dei Los Angeles Lakers sono risultati positivi al coronavirus. Questo quanto annunciato dalla franchigia gialloviola in un comunicato apparso sul sito ufficiale. I Lakers erano stati sottoposti a tampone nelle scorse ore, dopo aver appreso la positività di 4 giocatori dei Brooklyn Nets, ultima squadra affrontata il 10 marzo prima della sospensione ufficiale della NBA.

Two Lakers players have tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. The team may test the remaining players who did not take tests Wednesday morning. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2020

Secondo Shams Charania di The Athletic, i gialloviola procederanno ora ad effettuare il tampone ai restanti giocatori che non erano stati sottoposti al test. I nome dei due giocatori non sono stati, per ora, resi noti dalla franchigia californiana.

Nel frattempo anche i Boston Celtics hanno annunciato la positività al Covid-19 di un loro giocatore. La franchigia del Massachusetts ha dichiarato che l’atleta in questione è asintomatico e sta bene, mentre continua il suo periodo di isolamento in attesa di debellare il virus.

A Boston Celtic player has tested positive for coronavirus. The player is not exhibiting symptoms. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2020

LEGGI ANCHE

I 10 migliori tiratori da 3 punti nella storia della NBA

Le teorie del complotto più fantasiose della NBA

I 10 agenti sportivi più ricchi e potenti nella NBA