Sospensione stagione: NBA e NBPA verso l’accordo per una moratoria

La NBA e la NBPA, l’Associazione dei giocatori, stanno raggiungendo un accordo per una moratoria che andrà a regolamentare il perido di sospensione della Lega a causa del virus Covid-19. La notizia è stata riportata da Shams Charania, insider NBA di TheAthletic.

NBA and players union are planning to enter agreement for a moratorium period during league hiatus from coronavirus situation, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. It would freeze all business such as trades, signings, player/team options, 10-days.

