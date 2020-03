NBA, vietati anche gli allenamenti almeno fino a lunedì

La NBA ha informato le squadre che sono vietati anche gli allenamenti almeno fino a lunedì: questa misura fa parte di una serie di norme che la Lega ha varato per cercare di contenere la diffusione del Covid-19. In una nota la NBA invita tutti i componenti delle varie squadre a rimanere a casa e ha richiesto agli staff medici di controllare la salute dei giocatori almeno una volta al giorno.

La notizia della sospensione di tutte le attività di squadra arriva dopo che in un primo momento la Lega aveva permesso alle squadre di allenarsi, come aveva confermato anche Mark Cuban ad ESPN. Con questa nota la NBA sospende non solo gli allenamenti, ma anche i work-out individuali e qualsiasi riunione di squadra.

La stagione NBA è sospesa ed al momento non c’è una data certa per il ritorno in campo, anche se i proprietari delle varie franchigia hanno chiesto alla Lega e ad Adam Silver di rivalutare la situazione tra un mese.

