La NBA si fermerà per almeno 30 giorni a causa del coronavirus: questa è la decisione maturata dal commissioner Adam Silver che, poche ore dopo, ha scritto una lettera indirizzata a tutti i tifosi.

Nella lettera Silver ha voluto ringraziare i tifosi per la comprensione e, soprattutto, li ha incoraggiati a seguire le regole per salvaguardare se stessi e le comunità in cui vivono.

Questa la lettera del commissioner NBA:

“Cari fan dell’NBA,

Come sapete, abbiamo temporaneamente sospeso la nostra stagione in risposta alla pandemia di coronavirus. Abbiamo preso questa decisione per salvaguardare la salute e il benessere di tifosi, giocatori, e di chiunque sia collegato al nostro gioco, al pubblico in generale. Questa pausa durerà a almeno 30 giorni: intendiamo riprendere la stagione, ma solo se e quando diventerà sicuro per tutti gli interessati.

Nel frattempo, continueremo a coordinarci con esperti in malattie infettive, salute pubblica e funzionari governativi per stabilire protocolli sicuri per riprendere le nostre partite. Man mano che sviluppiamo il corso appropriato per le future gare ed eventi NBA, ti terremo informato su qualsiasi cambiamento. I biglietti già acquistati per una partita posticipata saranno validi per la riprogrammazione della partita. Se le partite non vengono giocate o giocate in un’arena vuota, le squadre lavoreranno con i tifosi su un credito per una partita futura o un rimborso.

Ti invitiamo a visitare NBA.com per le ultime notizie, gli aggiornamenti, le funzionalità interattive e per rimanere in contatto con il gioco. Troverai anche linee guida su come salvaguardare te e la tua famiglia.

Questa rimane una situazione complicata, in rapida evoluzione e ci ricorda che siamo tutti parte di una società più ampia: abbiamo la responsabilità di guardarci l’un l’altro. Questo è ciò che l’NBA continuerà a fare, e siamo grati per la vostra comprensione e per essere i migliori fan dello sport.

Cordiali saluti,

Adam Silver

Commissioner NBA“