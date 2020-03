NBA, Enes Kanter manda un messaggio ai tifosi: “Lavatevi le mani”

Ancora non si sa bene come il presidente Trump gestirà la situazione Coronavirus, ma piano piano qualcuno comincia ad interrogarsi e a chiedersi cosa fare per prevenire il meglio possibile problemi futuri.

È il caso di Enes Kanter che, preoccupato per se stesso e i suoi tifosi, ha pubblicato su Twitter un post dove ricorda a tutti di lavarsi le mani.

Il 27enne, però, ha passato il messaggio non a parole ma con un’immagine. Infatti nel post ritrae le sue scarpe Nike su cui ha scritto: “WASH HANDS”, specificando nella descrizione che il messaggio è davvero important per la prevenzione e la salute di ognuno.

https://twitter.com/EnesKanter/status/1237502884125609984?s=20

Negli ultimi anni Kanter è diventato una sorta di saggio dei social media. Utilizza principalmente il suo profilo Twitter per informare ma soprattutto fare dell’ironia su diversi temi di attualità. Più rilevante fra tutti, per il centro dei Boston Celtics, è sicuramente il conflitto che ha con il presidente turco Erdogan. Quest’ultimo, infatti, ha intrapreso una vera e propria caccia all’uomo contro il centro della NBA per via della sua schietta posizione di contrasto assunta dal giocatore.

Basti pensare che nell’estate del 2017 il governo turco ha revocato il passaporto di Kanter. Ad oggi il centro dei Celtics ha trovato asilo negli Stati Uniti e sta facendo tutto il necessario per diventare ufficialmente un cittadino americano.

Comunque sia, l’umorismo sfacciato di Kanter è un promemoria per i fan e per gli spettatori della NBA di praticare una buona igiene per contrastare la minaccia del Covid-19, che silenziosamente si sta diffondendo ovunque, ostacolando la vita di migliaia di persone negli USA e nel mondo.

