NBA, Evan Fournier difende Gobert dopo le voci sul suo comportamento

Evan Fournier, la guardia degli Orlando Magic, ha difeso il suo connazionale Rudy Gobert dalle critiche mosse contro lui riguardo alcuni episodi. Il centro francese è stato il primo giocatore in NBA a risultare positivo al Covid-19. Il 27enne, stella degli Utah Jazz, nei giorni scorsi durante una conferenza stampa aveva toccato il microfono e cellulari dei giornalisti, simulando di infettare tutti gli oggetti.

Ma gli episodi non finiscono qui. In un’intervista un giocatore degli Utah Jazz ha dichiarato, rimanendo nell’anonimato, che Gobert avrebbe, sempre scherzosamente, toccato tutti i suoi compagni anche negli spogliatoi.

Jazz players told ESPN Rudy Gobert has been careless in the locker room- touching teammates belongings.

Gobert jokingly touched all of the reporter microphones before testing positive for Coronavirus.

